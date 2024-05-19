الاقتصاد

«المراعي» تستكمل الاستحواذ على «إتمام» بـ182 مليون ريال

0 نشر
اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن «المراعي» تستكمل الاستحواذ على «إتمام» بـ182 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استكملت شركة المراعي الاستحواذ على شركة إتمام اللوجستية بقيمة 182 مليون ريال.
ووفقا لبيان الشركة على تداول، سيتيح هذا الاستحواذ لشركة المراعي تعزيز قدرتها على خدمة عملائها بمجموعة واسعة من المنتجات المجمدة في المملكة العربية .
وأضافت أن ذلك سيدعم تسريع تطوير عمليات خدمات التموين من خلال مجموعة أكبر من المنتجات، ودفع النمو في قطاع الدواجن وتطوير صناعة الآيس كريم والمخبوزات والتوسع في فئات أخرى مستقبلاً.
الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا