شكرا لقرائتكم خبر عن «المراعي» تستكمل الاستحواذ على «إتمام» بـ182 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.