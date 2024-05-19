شكرا لقرائتكم خبر عن «المراعي» تستكمل الاستحواذ على «إتمام» بـ182 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - استكملت شركة المراعي الاستحواذ على شركة إتمام اللوجستية بقيمة 182 مليون ريال.
ووفقا لبيان الشركة على تداول، سيتيح هذا الاستحواذ لشركة المراعي تعزيز قدرتها على خدمة عملائها بمجموعة واسعة من المنتجات المجمدة في المملكة العربية السعودية.
وأضافت أن ذلك سيدعم تسريع تطوير عمليات خدمات التموين من خلال مجموعة أكبر من المنتجات، ودفع النمو في قطاع الدواجن وتطوير صناعة الآيس كريم والمخبوزات والتوسع في فئات أخرى مستقبلاً.
ووفقا لبيان الشركة على تداول، سيتيح هذا الاستحواذ لشركة المراعي تعزيز قدرتها على خدمة عملائها بمجموعة واسعة من المنتجات المجمدة في المملكة العربية السعودية.
وأضافت أن ذلك سيدعم تسريع تطوير عمليات خدمات التموين من خلال مجموعة أكبر من المنتجات، ودفع النمو في قطاع الدواجن وتطوير صناعة الآيس كريم والمخبوزات والتوسع في فئات أخرى مستقبلاً.