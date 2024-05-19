شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة «ساكو» يوصي بعدم توزيع أرباح نقدية عن 2023 والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول، تضمنت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية: الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م ومناقشته.

وقالت الشركة إن النتائج تضمنت: الاطلاع على القوائم المالية الموحدة للشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2023م ومناقشتها، والموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م بعد مناقشته.

وأضافت أن النتائج تضمنت: الموافقة على تعديلات النظام الأساسي للشركة ليتوافق مع نظام الشركات الجديد وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها، لتتوافق مع التعديلات المقترحة.

وأشارت إلى أن النتائج شملت: الموافقة على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي بمبلغ ((24,504,713 ريال كما في القوائم المالية المنتهية في 31/12/2023م إلى بند الأرباح المبقاة.

وأوضحت أن النتائج تضمنت: الموافقة على تعيين مكتب ( كي بي إم جي) مراجعًا لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني، والربع الثالث، والسنوي من العام المالي 2024م، والربع الأول من العام المالي 2025م وتحديد أتعابه بمبلغ وقدره (1,200,000) ريال غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.

وأفادت بأن النتائج شملت: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م.

وذكرت أن النتائج تضمنت: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2024 م.

وشملت النتائج: الموافقة على صرف مبلغ 1,800,000 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م.

وتضمنت النتائج: الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2023م. الدمام - شريف احمد - أعلنت الشركة السعودية للعدد والأدوت (ساكو) نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول) والذي انعقد الخميس الماضي.ووفقا لبيان الشركة على تداول، تضمنت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية: الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م ومناقشته.وقالت الشركة إن النتائج تضمنت: الاطلاع على القوائم المالية الموحدة للشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2023م ومناقشتها، والموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م بعد مناقشته.وأضافت أن النتائج تضمنت: الموافقة على تعديلات النظام الأساسي للشركة ليتوافق مع نظام الشركات الجديد وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها، لتتوافق مع التعديلات المقترحة.وأشارت إلى أن النتائج شملت: الموافقة على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي بمبلغ ((24,504,713 ريال كما في القوائم المالية المنتهية في 31/12/2023م إلى بند الأرباح المبقاة.وأوضحت أن النتائج تضمنت: الموافقة على تعيين مكتب ( كي بي إم جي) مراجعًا لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني، والربع الثالث، والسنوي من العام المالي 2024م، والربع الأول من العام المالي 2025م وتحديد أتعابه بمبلغ وقدره (1,200,000) ريال غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.وأفادت بأن النتائج شملت: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م.وذكرت أن النتائج تضمنت: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2024 م.وشملت النتائج: الموافقة على صرف مبلغ 1,800,000 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م.وتضمنت النتائج: الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2023م.