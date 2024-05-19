شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق على استقرار اليوم الأحد والان نبدء بالتفاصيل





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نمو - السوق الموازية

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع على على استقرار عند 12198 نقطة، وبتداولات بلغت 4.426 مليار ريال.ووفقا لبيانات تداول، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 200.185 مليون سهم، بينما بلغت القيمة السوقية نحو 10.638 تريليون ريال.انخفضت أسهم 160 شركة، بنهاية تداولات اليوم، بينما ارتفعت 60، من بين 234 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.وكانت أسهم شركات، لازوردي، ومسك، والدريس، والتطويرية الغذائية، والكيميائية، الأكثر ارتفاعا، بينما كانت أسهم شركات، الواحة، ومكة، وجازادكو، واليمامة للحديد، وبن داود، الأكثر انخفاضا.أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على ارتفاع بنسبة 2.2%، عند 27062 نقطة، وبتداولات بلغت 25.105 مليون ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 1.805 مليون سهم، بينما بلغت القيمة السوقية نحو 52.625 مليار ريال.وارتفعت أسهم 28 شركة بنهاية تداولات اليوم، بينما انخفضت 33، من بين 86 شركة مدرجة في السوق الموازية.