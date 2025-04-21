شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب ترتفع 2.03% وتقترب من حاجز الـ3400 دولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الذهب إلى مستويات قياسية في بداية تعاملات اليوم الإثنين، مسجلة 3394 دولارا، بزيادة 2.03%.

وجاء ارتفاع أسعار الذهب مدعومًا بتراجع الدولار وتصاعد المخاوف من ركود اقتصادي بسبب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها.

وحذرت الصين من اتخاذ أي دولة إجراءات انتقامية ضدها بالتعاون مع الولايات المتحدة.

وقال وزير التجارة الصيني: "تعارض الصين بشدة أي طرف يتوصل لاتفاق على حساب المصالح الصينية. إن حدث هذا فالصين لن تقبل وستتخذ إجراءات تبادلية حاسمة."

وأظهرت البيانات يوم الاثنين أن بنك الشعب الصيني أبقى على سعر الفائدة المرجعي للقروض دون تغيير، وفقاً للتوقعات، مما يشير إلى تفضيل بكين لتعزيز النمو الاقتصادي من خلال التدابير المالية بدلاً من المزيد من التيسير النقدي.

وأبقى بنك الشعب الصيني سعر الفائدة المرجعي للقروض لأجل عام واحد عند 3.1%، بينما ظل سعر الفائدة المرجعي للقروض لأجل خمس سنوات، الذي يستخدم لتحديد أسعار الرهن العقاري، عند 3.6%.

واقترحت السلطات الصينية مؤخراً تدابير إضافية لتعزيز الإنفاق الاستهلاكي، بما في ذلك تحسين برامج الرعاية الاجتماعية وتقديم إعانات للسلع المنزلية.

وارتفع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.3%، بينما صعد مؤشر شنغهاي شنتشن CSI 300 بنسبة 0.2%.