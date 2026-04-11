شرطة دبي تحذّر من الانحراف المفاجئ على الطرق

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

حذّر اللواء سيف مهير المزروعي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي، من خطورة «الانحراف المفاجئ على الطرق»، مؤكداً أنه يُعد من أخطر المخالفات المرورية، التي تتسبب في وقوع حوادث جسيمة، وما يرافقها من إصابات ووفيات وخسائر مادية.

وأوضح أن شرطة دبي رصدت خلال الفترة الأخيرة عدداً من الحوادث التي كان سببها الرئيس تغيير السائق مساره بشكل مفاجئ، ودون التأكد من خلو الطريق أو إعطاء الإشارة الضوئية، الأمر الذي يفاجئ السائقين الآخرين ويمنعهم من اتخاذ ردّة الفعل المناسبة لتفادي الاصطدام، خاصة على الطرق السريعة ذات السرعات العالية.

وبيّن اللواء سيف المزروعي، أن الانحراف المفاجئ يؤدي غالباً إلى حوادث اصطدام جانبي أو انحراف المركبات الأخرى أو تدهورها، وقد يتسبب كذلك في حوادث متسلسلة بين عدة مركبات، مشيراً إلى أن هذا السلوك يعكس استهتاراً واضحاً بسلامة مستخدمي الطريق وعدم الإدراك لعواقبه الخطيرة.

وأكد أن السلامة المرورية مسؤولية مشتركة تتطلب تعاون الجميع للحفاظ على الأرواح والممتلكات.