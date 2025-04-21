شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح البنك السعودي الفرنسي الفصلية إلى 1.33 مليار ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح البنك السعودي الفرنسي في الربع الأول من 2025 بنسبة 16.3% إلى 1.33 مليار ريال، مقابل 1.15 مليار ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وبحسب بيان البنك يعود ذلك إلى ارتفاع إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 13.2% والذي قابله ارتفاعاً جزئياً في إجمالي المصاريف التشغيلية بنسبة 9.3%.

وجاء هذا الارتفاع في اجمالي الدخل التشغيلي يعود الى ارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة، أرباح استثمارات مقتناة لغير أغراض المتاجرة، دخل الصرف الأجنبي، صافي دخل الأتعاب والعمولات بالإضافة الى دخل المتاجرة.

وأضافت أن الارتفاع في إجمالي المصاريف التشغيلية يعود بشكل أساسي إلى ارتفاع في المصاريف التشغيلية الأخرى والمصاريف العمومية والإدارية.

وارتفع صافي الدخل على أساس ربعي ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع في إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 2.6% بالإضافة إلى انخفاض في إجمالي المصاريف التشغيلية بنسبة 13.5%.

وجاء هذا الارتفاع في إجمالي الدخل التشغيلي يعود إلى ارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة، أرباح استثمارات مقتناة لغير أغراض المتاجرة وصافي دخل الأتعاب والعمولات والذي قابله انخفاضاً جزئياً في دخل المتاجرة ودخل الصرف الأجنبي.

وأشارت إلأى أن هذا الانخفاض في إجمالي المصاريف التشغيلية يعود بشكل أساسي الى انخفاض في المصاريف التشغيلية الأخرى والمصاريف العمومية والإدارية، مخصص خسائر الائتمان المتوقعة على القروض والسلف والموجودات المالية الأخرى بالإضافة إلى الاستهلاك والإطفاء.