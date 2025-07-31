شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الخميس 31 يوليو 2025.. عيار 18 بدون مصنعية بـ3861 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتاثر أسعار الذهب في مصر بتوجهات السوق العالمية، ومنها قرارات البنوك المركزية الكبرى وتحركات الدولار الأمريكي.

اسعار الذهب اليوم فى مصر

سعر الذهب عيار 24 اليوم: 5148 جنيهًا للجرام

سعر الذهب عيار 21 اليوم: 4505 جنيهات للجرام

سعر الذهب عيار 18 اليوم: 3861 جنيهًا للجرام

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر: 36 ألف جنيه



وتتغير أسعار الذهب في مصر بشكل مستمر على مدار اليوم، ويتذبذب السعر في حدود 15 إلى 20 جنيهًا صعودًا وهبوطًا، وذلك بسبب التطورات المتسارعة للذهب في البورصة العالمية، وعوامل العرض والطلب.

تجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالمياً.