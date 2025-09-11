الدولار الأسترالي قرب قمة 10 أشهر بفضل السلع الأساسية

•ارتفاع أسعار السلع والمعادن الأساسية في الأسواق العالمية

•ضعف احتمالات خفض أسعار الفائدة الأسترالية في سبتمبر الجاري



ارتفع الدولار الأسترالي بالسوق الأسيوية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ، ليحافظ على مكاسبه لليوم الثاني على التوالي مقابل نظيره الأمريكي ، ليتداول بالقرب من أعلى مستوى في عشرة أشهر المسجل في وقت سابق من تعاملات الأمس، يأتي هذا الصعود بفضل ارتفاع أسعار السلع والمعادن الأساسية في الأسواق العالمية.



ويدعم مكاسب الدولار الأسترالي أيضًا ،تجدد الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية في بنك الاحتياطي الأسترالي ،مما أدي إلى تراجع احتمالات خفض أسعار الفائدة الأسترالية فى سبتمبر الجاري.



نظرة سعرية

•سعر صرف الدولار الأسترالي اليوم :ارتفع الدولار الأسترالي مقابل نظيره الأمريكي بحوالي 0.15% إلى (0.6621) ، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند (0.6613)، و سجل أدنى مستوى عند (0.6608).



•حقق الدولار الأسترالي يوم الأربعاء ارتفاع بنسبة 0.45% مقابل الدولار الأمريكي، في ثالث مكسب في غضون الأربعة أيام الأخيرة ،وسجل أعلى مستوى في عشرة أشهر عند 66.36 سنتًا ،وسط موجة شراء قوية للعملة الأسترالية.



أسعار السلع العالمية

شهدت أسعار السلع والمعادن العالمية خلال الفترة الأخيرة موجة ارتفاع قوية، مدفوعة بزيادة الطلب من الاقتصادات الكبرى وعلى رأسها الصين والولايات المتحدة، إلى جانب التوترات الجيوسياسية التي عززت توجه المستثمرين نحو السلع الأساسية كملاذ آمن.



ينعكس هذا الارتفاع بشكل إيجابي على الاقتصاد الأسترالي الذي يعد من أبرز مصدري الحديد الخام والفحم والذهب، إذ يساهم في تعزيز الفائض التجاري وزيادة إيرادات الشركات العاملة في قطاع التعدين.



كما يوفر دعمًا قوياً لميزانية الحكومة عبر ارتفاع عائدات الرسوم والضرائب ، وهو ما يمنح الاقتصاد الأسترالي مرونة أكبر في مواجهة الضغوط التضخمية العالمية والحفاظ على استقرار معدلات النمو.



الفائدة الأسترالية

•أظهرت البيانات الصادرة مؤخرًا في سيدني، ارتفاع التضخم في البلاد لأعلى مستوى في عام، الأمر الذي جدد الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية في بنك الاحتياطي الأسترالي.



•عقب بيانات التضخم أعلاه ، تراجع تسعير احتمالات قيام بنك الاحتياطي الأسترالي بخفض أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس فى سبتمبر من 30% إلى 22%.



•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات يترقب المستثمرون صدور المزيد من البيانات عن مستويات التضخم والبطالة والأجور فى أستراليا قبل اجتماع 30 سبتمبر الجاري.



نظرة فنية

سعر الدولار الاسترالي مقابل الدولار يصل لمستهدفنا السعري – توقعات اليوم – 11-09-2025