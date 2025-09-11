شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو فى ارتفاع حِذر قبيل قرارات المركزي الأوروبي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •استمرار التوترات الجيوسياسية في شرق أوروبا

•المركزي الأوروبي يستعد للإبقاء على أسعار الفائدة دون أي تغيير



ارتفع اليورو مع افتتاح تعاملات السوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ،ليستأنف مكاسبه التي توقفت على مدار يومين مقابل الدولار الأمريكي ،ليتجه صوب أعلى مستوى في سبعة أسابيع.لكن يظل هذا الارتفاع ضمن نطاق محدود ،مع استمرار التوترات الجيوسياسية في شرق أوروبا.



وقبيل صدور قرارات السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق اليوم ، حيث من المتوقع الإبقاء على أسعار الفائدة الأوروبية ثابتة دون أي تغيير يذكر ، وذلك للاجتماع الثاني على التوالي.



تترقب أسواق المال العالمية إفصاح المركزي الأوروبي عن المزيد من الإشارات حول احتمالية استئناف دورة تخفيف السياسة النقدية خلال الفترة المتبقية من هذا العام.



نظرة سعرية

•سعر صرف اليورو اليوم: ارتفع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.1% إلى (1.1707$) ، من سعر افتتاح اليوم عند (1.1695$) ،وسجل أدنى مستوى عند (1.1693$).



•أنهي اليورو تعاملات الأربعاء منخفضًا بنسبة 0.1% مقابل الدولار ،في ثاني خسارة يومية على التوالي ،مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوى في سبعة أسابيع عند 1.1780 دولارًا.



التوترات الجيوسياسية

مع تصاعد التوترات الجيوسياسية على الجبهة الشرقية لأوروبا، أعلنت بولندا يوم الأربعاء أنها اعترضت وأسقطت طائرات مسيّرة روسية يُشتبه باختراقها مجالها الجوي، و ذلك بمساندة من طائرات تابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو).



تمثل هذه الواقعة سابقة مهمة، إذ تعد المرة الأولى التي يعلن فيها عن قيام دولة عضو في الحلف باستخدام القوة العسكرية بشكل مباشر منذ اندلاع الحرب الروسية في أوكرانيا، ما يعكس خطورة الموقف واحتمال اتساع نطاق الصراع.



البنك المركزي الأوروبي

يختتم البنك المركزي الأوروبي، في وقت لاحق اليوم، اجتماعه السادس للسياسة النقدية لعام 2025، وسط توقعات استمرار التوقف عن خفض أسعار الفائدة. ومن المنتظر أن يحمل البيان المرتقب المزيد من الإشارات والتوضيحات حول المسار المستقبلي لأسعار الفائدة خلال الفترة المتبقية من هذا العام.



التوقعات مستقرة حاليًا حول الإبقاء أسعار الفائدة الأوروبية دون أي تغيير عند نطاق 2.15% ،والذي يعد أدنى مستوى منذ أكتوبر 2022 ،وذلك للاجتماع الثاني على التوالي .



قرار الفائدة الأوروبية وبيان السياسة النقدية يصدر بحلول الساعة 12:15 بتوقيت جرينتش ، وتتحدث رئيسة المركزي الأوروبي"كريستين لاجارد" فى المؤتمر الصحفي بحلول الساعة 12:45 بتوقيت جرينتش.



توقعات حول أداء اليورو

نتوقع هنا في موقع "أف اكس نيوز تودي":إذا جاءت تعليقات البنك المركزي الأوروبي أكثر عدوانية عما هو متوقعًا في الأسواق ،ستتراجع احتمالات خفض أسعار الفائدة الأوروبية قبل نهاية هذا العام ،مما سيؤدي إلى المزيد من المكاسب لسعر صرف اليورو مقابل سلة من العملات العالمية.



نظرة فنية

سعر اليورو مقابل الدولار يرتكز لدعم متوسطه المتحرك البسيط – توقعات اليوم – 11-09-2025