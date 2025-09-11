الاقتصاد

لا بد من ارتفاع سعر النحاس-توقعات اليوم 11-9-2025

لا بد من ارتفاع سعر النحاس-توقعات اليوم 11-9-2025

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2025-09-11 04:34AM UTC

ملخص الذكاء الاصطناعي
  • توقعات بارتفاع سعر النحاس في اليوم 11-9-2025
  • يجب تفعيل الهجوم الصاعد لسعر النحاس نظراً للعوامل الإيجابية المتاحة
  • مخاطرة تغيير الاتجاه العام في حالة كسر الدعم المحوري عند 4.1000$

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

لا مفر أمام سعر النحاس من تفعيله للهجوم الصاعد نظرا لتوفر عوامل عديدة لتأكيد سيطرة المسار الصاعد لنذكر منها الثبات العام ضمن محاور القناة الصاعدة إضافة لاستمرار محاولات تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم الإيجابي، لذلك سنبقى بانتظار ملامسة السعر قريبا للهدف المستقر عند 4.6200$ ومن ثم ليحاول الضغط على الحاجز المستقر قرب 4.7500$.

 

تكمن مخاطرة تغيير الاتجاه العام بمحاولة كسر السعر للدعم المحوري الممتد حاليا نحو 4.1000$ مما قد يجبره على تكبد العديد من الخسائر بتسلله أولا نحو 3.8600$.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 4.3800$ و 4.7500$

 

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع

محررين الخليج 365

