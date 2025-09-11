لا بد من ارتفاع سعر النحاس-توقعات اليوم 11-9-2025

لا مفر أمام سعر النحاس من تفعيله للهجوم الصاعد نظرا لتوفر عوامل عديدة لتأكيد سيطرة المسار الصاعد لنذكر منها الثبات العام ضمن محاور القناة الصاعدة إضافة لاستمرار محاولات تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم الإيجابي، لذلك سنبقى بانتظار ملامسة السعر قريبا للهدف المستقر عند 4.6200$ ومن ثم ليحاول الضغط على الحاجز المستقر قرب 4.7500$.

تكمن مخاطرة تغيير الاتجاه العام بمحاولة كسر السعر للدعم المحوري الممتد حاليا نحو 4.1000$ مما قد يجبره على تكبد العديد من الخسائر بتسلله أولا نحو 3.8600$.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 4.3800$ و 4.7500$

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع