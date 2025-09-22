سعر النحاس يحافظ على المسار الإيجابي-توقعات اليوم 22-9-2025

بالرغم من ضعف تداولات سعر النحاس الأخيرة إلا أن ارتكازه فوق المتوسط المتحرك 55 وثباته ضمن محاور القناة الصاعدة يدعم فرص تفعيله مجددا للهجوم الصاعد المقترح سابقا.

نؤكد حاليا على أهمية ثبات الدعم الإضافي المستقر عند 4.2600$ ولنشير إلى أن استمرار تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي سيساهم بتحفيز تجاوز السعر للعائق المستقر عند 4.6200$ لتمتد التداولات مباشرة للهدف التالي المستقر حاليا قرب 4.7500$ وصولا نحو 4.9500$ بتداولات الفترة المتوسطة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 4.5000$ و 4.7500$

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع