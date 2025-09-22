سعر الغاز الطبيعي يستعد للهبوط-توقعات اليوم 22-9-2025

حافظ سعر المؤشر منذ تداولات يوم الجمعة على ثباته السلبي دون الحاجز الإضافي المتمثل بمستوى 46390 ليعوّق فرص استئناف الهجوم الصاعد وليضطر لتشكيل تداولات جانبية ضعيفة باستقراره حاليا قرب 46300.

محاولة تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم السلبي سيزيد من فرص تفعيل السعر لمحاولات جني الأرباح باستهدافه قريبا لمستوى 46000 وصولا للدعم الإضافي المستقر قرب 45850, أما نجاحه بتجاوز الحاجز والثبات أعلاه سيفتح أمامه باب لتسجيل مكاسب تاريخية جديدة قد تمتد أولا نحو 46650 وصولا للهدف الرئيسي التالي المتمركز عند 46860.

نطاق التداول المتوقع ما بين 45850 و 46390

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بثبات الحاجز