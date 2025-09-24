شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو تحت الضغط السلبي بعد تعليقات جيروم باول الحِذرة والان مع بالتفاصيل

•السوق في انتظار المزيد من الأدلة حول مسار الفائدة الأوروبية



تراجع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ،في طريقها صوب تكبّد أول خسارة خلال الثلاثة أيام الأخيرة مقابل الدولار الأمريكي ،مع انتعاش العملة الأمريكية بعد تعليقات حِذرة لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول".



بعد الاجتماع الأخير للبنك المركزي الأوروبي ،والذي تتضمن تعليقات أكثر تشددًا عما كان متوقعًا في الأسواق ،تراجعت احتمالات خفض أسعار الفائدة الأوروبية حتى نهاية هذا العام ،ومن أجل التأكيد على تلك الاحتمالات يترقب المستثمرين المزيد من الأدلة حول مسار تخفيف السياسة النقدية في منطقة اليورو.



نظرة سعرية

•سعر صرف اليورو اليوم: تراجع اليورو مقابل الدولار بحوالي 0.2% إلى (1.1795 $) ، من سعر افتتاح اليوم عند (1.1815$) ،وسجل أعلى مستوى عند (1.1819 $).



•أنهي اليورو تعاملات الثلاثاء مرتفعًا بنسبة 0.1% مقابل الدولار ،في ثاني مكسب يومي على التوالي ،بسبب تباطؤ الأنشطة الصناعية والتجارية في الولايات المتحدة خلال سبتمبر.



الدولار الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار يوم الأربعاء بحوالي 0.2% ،بصدد تحقيق أول مكسب خلال الجلسات الثلاثة الأخيرة ،عاكسًا انتعاش مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية.



يأتي هذا الانتعاش مع تزايد الشكوك حول الخفض الإضافيين في أسعار الفائدة الأمريكية قبل نهاية هذا العام ،خاصة بعد تبنى رئيس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" نبرة حذرة بشأن مزيد من التيسير النقدي.



صرّح باول بأن الفيدرالي الأمريكي بحاجة إلى مواصلة موازنة المخاطر المتنافسة المتمثلة في ارتفاع التضخم وتعثر سوق العمل في قرارات السياسة النقدية المقبلة، في تصريحاتٍ تُعيد إلى الأذهان تصريحات الأسبوع الماضي. ووصف معضلة السياسة النقدية بأنها في وضع "صعب".



قال كبير وسطاء العملات الأجنبية للشركات في كونفيرا "جيمس نايفتون": أكدت تصريحات باول على النهج الحذر للبنك المركزي.وأضاف نايفتون:أقرّ باول بغياب خيارات سياسية خالية من المخاطر، محذرًا من أن التيسير النقدي السابق لأوانه قد يرسّخ التضخم، بينما قد يلحق التقييد النقدي المفرط ضررًا لا داعي له بآفاق التوظيف.



الفائدة الأوروبية

•مصادر: يعتقد صانعو السياسات في البنك المركزي الأوروبي أنه لا حاجة لمزيد من تخفيضات أسعار الفائدة لتحقيق معدل تضخم بنسبة ٢٪، على الرغم من التوقعات الاقتصادية الجديدة التي تشير إلى انخفاض في معدل الفائدة خلال العامين المقبلين.



•مصادر: أنه ما لم تتعرض منطقة اليورو لصدمة اقتصادية كبيرة أخرى، فمن المتوقع أن تبقى تكاليف الاقتراض عند مستوياتها الحالية لبعض الوقت.



•تسعير سوق المال لاحتمالات قيام البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة الأوروبية بنحو 25 نقطة أساس فى أكتوبر مستقر حاليًا حول 10%.



•قلص المتداولون رهاناتهم على تخفيف البنك المركزي الأوروبي للسياسة النقدية، مُشيرين إلى انتهاء دورة خفض أسعار الفائدة لهذا العام.



•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات يترقب المستثمرون على مدار الفترة المقبلة صدور عديد البيانات الاقتصادية فى أوروبا ،بالإضافة إلى متابعة تعليقات مسؤولي البنك المركزي الأوروبي.



نظرة فنية

