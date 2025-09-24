تحديث توقع سعر الفضة اليوم 24-09-2025

شكّل سعر المؤشر يوم أمس زحف سلبي بطيء ليستقر من خلاله قرب الهدف السلبي الأول المتمركز قرب 96.85 محاولا بذلك تأكيد استعداده لاستئناف الهجوم السلبي المقترح سابقا.

نلاحظ تشكيل مستوى 97.65 لحاجز إضافي أمام التداولات الحالية ليتماشى ذلك مع محاولة تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم السلبي لنبقى على توقعنا الهابط والذي قد يستهدف قريبا لمستوى 96.55 و96.15 على التوالي.

نطاق التداولات المتوقع لهذا اليوم ما بين 96.55 و 97.30

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض