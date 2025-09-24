بدء فترة اعتراض الدائنين على اندماج ميدغلف وبروج للتأمين

تراجعت عملة البيتكوين بشكل طفيف يوم الأربعاء، مواصلةً الاتجاه الهبوطي الذي بدأ بفعل موجة تصفيات حادة مطلع هذا الأسبوع، بينما واصل المتعاملون تقييم تصريحات حذرة من رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، مع ترقب صدور بيانات تضخم أميركية مهمة.



وسجلت البيتكوين في أحدث التعاملات انخفاضاً بنسبة 0.2% لتتداول عند 112,790.5 دولار بحلول الساعة 02:11 صباحاً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (06:11 بتوقيت غرينتش)، لتظل قرب أدنى مستوياتها في أسبوعين.



البيتكوين يتمسك بخسائره بعد موجة تصفيات… وترقب لتوجهات الفيدرالي



كان البيتكوين قد هبط بما يقارب 3% يوم الاثنين، بعدما جرى تصفية مراكز بقيمة نحو 1.5 مليار دولار في سوق العملات المشفرة خلال يوم واحد.



وتُعد هذه الموجة من التصفيات الأكبر منذ مارس الماضي، وقد أدت إلى عمليات بيع قسرية في أسواق المشتقات، ما تسبب بخسائر حادة لإيثريوم وغيرها من العملات البديلة.



وزاد من حدة التراجع تمركز بعض المتداولين في رهانات اتجاهية عبر عقود الخيارات، وهي رهانات تستفيد من تقلبات حادة، بحسب ما أظهرت التقارير.



وجاء هذا الانهيار بعد أيام فقط من موجة صعود أولية سجلها البيتكوين والأصول الرقمية الأخرى عقب خفض الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية الأسبوع الماضي، في أول تيسير نقدي منذ عدة أشهر.



لكن ذلك التفاؤل لم يدم طويلاً، إذ سرعان ما انعكست شهية المخاطرة مع لهجة الحذر التي أبداها الفيدرالي بشأن آفاق السياسة النقدية.



وفي خطاب له، قال رئيس الفيدرالي جيروم باول إن البنك المركزي يجب أن يتوخى الحذر في دراسة المزيد من الخفض في تكاليف الاقتراض. وأقرّ بأن ضعف سوق العمل قد يتيح المجال لمزيد من التيسير، لكنه حذّر من أن الخفض المفرط قد يقوّض التقدم المحرز في مكافحة التضخم.



وتتجه الأنظار الآن إلى بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) في الولايات المتحدة، وهو مقياس التضخم المفضل للفيدرالي، المقرر صدورها يوم الجمعة.



بلومبرغ: "تيثر" تسعى لجمع ما يصل إلى 20 مليار دولار بتقييم يبلغ 500 مليار دولار

ذكرت وكالة بلومبرغ يوم الثلاثاء أن شركة تيثر ، ومقرها السلفادور والجهة المصدرة لعملة USDT المستقرة، تجري محادثات مبكرة لجمع تمويل يتراوح بين 15 و20 مليار دولار عبر طرح خاص، في صفقة قد تقيم الشركة بحوالي 500 مليار دولار.



وبحسب التقرير، فإن الصفقة المقترحة ستتضمن بيع نحو 3% من أسهم الشركة.



وقال الرئيس التنفيذي لتيثر باولو أردوينو يوم الأربعاء إن الشركة تدرس بالفعل جمع رأس مال من مجموعة مستثمرين بارزين.