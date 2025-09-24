تحديث مسائي لسعر الذهب اليوم 24-09-2025

تقدم سعر عملة شيبا اينو (SHIBUSDT) بتداولاته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط وتداولاته بمحاذاة خط ميل شديد الانحدار، مع تواصل الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ليحاول السعر بهذا الارتفاع تعويض البعض مما تكبده من خسائر سابقة، بدعم من توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ولكن نلاحظ وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ما يشير إلى تلاشى هذا الزخم الإيجابي ما يعزز من فرص ارتداد السعر للهبوط من جديد.

لهذا تشير توقعاتنا إلى انخفاض سعر العملة خلال تداولاته اللحظية القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 0.000012573، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 0.000011797.

الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة: هابط