تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 24-09-2025

صعد سعر عملة dogwifhat (WIFUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليحاول السعر بهذا الارتفاع تعويض البعض مما تكبده من خسائر سابقة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط وتداولاته بمحاذاة خط ميل فرعي على المدى القصير داعم لهذا المسار، مع تواصل الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، بالإضافة إلى ذلك نلاحظ وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق تشبع شرائي مفرط مقارنة بحركة السعر، ما يشير إلى تلاشي الزخم الإيجابي المصاحب للسعر.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى انخفاض سعر العملة خلال تداولاته اللحظية القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 0.8560$، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 0.73063$.

الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة: هابط