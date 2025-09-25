شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تغلق منخفضة للجلسة الثانية على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار فول الصويا في بورصة شيكاغو يوم الأربعاء لتقترب من أدنى مستوى في ستة أسابيع، مع ارتفاع تقديرات حجم المشتريات التي أبرمها المشترون الصينيون من فول الصويا الأرجنتيني هذا الأسبوع، الأمر الذي أبقى الأنظار مركزة على الجمود القائم في التجارة بين الولايات المتحدة والصين.



وتراجعت أسعار الذرة بدورها، كما تراجع القمح لكنه يواصل تعافيه من أدنى مستوياته التعاقدية بدعم من الطلب من المستوردين. كما ساهم ارتفاع مؤشر الدولار في الحد من مكاسب الأسعار في شيكاغو.



وقال متعاملون يوم الأربعاء إن المشترين الصينيين حجزوا نحو 20 شحنة من فول الصويا الأرجنتيني، أي ما يعادل تقريبًا 1.3 مليون طن، منذ أن ألغت الأرجنتين بشكل مؤقت هذا الأسبوع ضرائب التصدير على فول الصويا والحبوب ومنتجاتها الثانوية.



وكان المتعاملون قد أشاروا الثلاثاء إلى أن حجم المشتريات يتراوح بين 10 و15 شحنة. وقد عززت خطوة الأرجنتين بإلغاء الرسوم تحول الصين نحو فول الصويا القادم من أميركا الجنوبية، في ظل استمرار نزاعها التجاري مع واشنطن.



وقال أحد المتعاملين في سنغافورة: "السوق الأميركية تواجه ضغوطًا لغياب الطلب الصيني، فيما يتسارع حصاد المحاصيل في الولايات المتحدة."



وتبددت الآمال في استئناف تجارة فول الصويا بين الولايات المتحدة والصين بعدما لم تسفر المكالمة الهاتفية يوم الجمعة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جينبينغ عن أي أخبار تتعلق بالسلع الزراعية.



كما تواجه عقود فول الصويا والذرة ضغوطًا موسمية مرتبطة ببداية موسم الحصاد الأميركي، رغم أن الشكوك حول مستويات الغلة ساعدت في دعم الأسواق جزئيًا.



وبحسب بيانات الحكومة الأميركية، فقد اكتمل حصاد الذرة بنسبة 11% حتى يوم الأحد، بينما اكتمل حصاد فول الصويا بنسبة 9%، مع تراجع تقييمات حالة كلا المحصولين خلال الأسبوع الماضي.



وقال محللو شركة أرغوس في مذكرة: "تتم مراقبة الأحوال الجوية في جنوب حزام الذرة عن كثب، حيث يواجه العمل الميداني صعوبات في التقدم بوتيرة مستقرة."



وكان القمح يبتعد عن أدنى مستوياته التعاقدية مدعومًا بموجة من الطلب من المستوردين، من بينها مناقصة شراء من الجزائر يوم الثلاثاء قدّرها المتعاملون عند 600 ألف طن أو أكثر.



الذرة



وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة للذرة تسليم ديسمبر كانون الأول في نهاية الجلسة بنسبة 0.5% عند 4.24 دولار للبوشل.



الصويا



وانخفضت العقود الآجلة للصويا تسليم نوفمبر تشرين الثاني بنسبة 0.3% إلى 10.09 دولار للبوشل.



القمح



وتراجعت العقود العقود الآجلة للقمح تسليم ديسمبر كانون الأول بنسبة 0.2% إلى 5.19 دولار للبوشل.