سعر يونيكاب (UNICAP) يمدد من مكاسبه – توقعات اليوم – 25-06-2025

مدد سعر سهم الشركة المتقدمة للبتروكيماويات (2330) من مكاسبه خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، وبضغط إيجابي متواصل نتيجة تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وهو ما يعزز من استقرار الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير مع تداولاته بمحاذاة خط ميل.

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة طيلة استقراره أعلى سعر 33.85 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 37.00 ريال استعداداً لمهاجمته.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد