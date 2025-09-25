سعر سهم الخليج التكافلي (AKHI) يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – توقعات اليوم – 25-09-2025

عزز سعر سهم سابك للمغذيات الزراعية (2020) من مكاسبه القوية في آخر جلساته، مدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، لينجح السهم بهذا الارتفاع في التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليفتح له المجال لمهاجمة مستهدفنا السعري السابق عند المقاومة المحورية 122.60 ريال، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره اعلى سعر 115.60 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة المذكور 122.60 ريال مع وجود فرص قوية لاختراقه.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد