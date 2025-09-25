سعر الذهب يحاول استعادة تعافيه – توقعات اليوم – 25-09-2025

ارتفع سعر الذهب (GOLD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، بعد رحلة هبوط سابقة حاول فيها السعر البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة تدعم استعادة تعافيه، ويأتي ذلك في ظل استمرار سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، وتداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار.

كما يستفيد السعر من الضغط الديناميكي الناتج عن استقراره أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وهو ما يعزز من فرص تعافيه، ويضاف إلى ذلك وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، وبصورة مبالغ فيها مقارنة بالحركة السعرية، مما يدعم إمكانية تحسن الزخم الإيجابي في المدى القريب.

أداء توصيات VIP من موقع توصيات للأسبوع 15-19 سبتمبر 2025

موقع توصيات Tawsiyat.com – توصيات تداول عالية الدقة. اشترك الآن في باقات احترافية مدروسة بعناية على أهم الأسواق العالمية، واستلم التوصيات مباشرة عبر تيليجرام من فريق متخصص:

توصيات VIP (تشمل الذهب، النفط، الفوركس، البيتكوين، الإيثيريوم، المؤشرات) ابتداءً من 179 يورو/شهريًا اشترك عبر تيليجرام

للاطّلاع على نتائج الأداء الكاملة لهذا الأسبوع (15-19 سبتمبر 2025): تقرير الأداء الكامل