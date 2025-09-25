شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البتكوين (BTCUSD) يستسلم للضغوط السلبية – توقعات اليوم – 25-09-2025 والان مع بالتفاصيل
2025-09-25 02:02AM UTC
- سعر البتكوين (BTCUSD) ينزلق نحو الهبوط بفعل موجة فرعية هابطة ودايفرجنس سلبي في مؤشرات القوة النسبية.
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
انزلق سعر البتكوين (BTCUSD) بتداولاته اللحظية الأخيرة نحو الهبوط، متأثراً بسيطرة موجة فرعية هابطة شديدة الانحدار على المدى القصير، مع استمرار تداوله بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار السلبي، ويعزز من الضغوط البيعية أيضاً بقاء السعر دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وهو ما يقلص من فرص التعافي في الأجل القريب.
ويضاف إلى ذلك بدء تشكل دايفرجنس سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها إلى مناطق تشبع شرائي مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر، لتبدأ معها الإشارات السلبية بالتوارد، ما قد يفتح الباب لمزيد من التراجع خلال تحركاته القادمة.
