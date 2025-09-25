سعر الدولار النيوزيلاندي أمام الدولار الأمريكي يرتفع وسط الضغوط السلبية – توقعات اليوم – 25-09-2025

تراجع قليلاً سعر الدولار مقابل الين الياباني (USDJPY) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليجني أرباح ارتفاعاته السابقة، ويحاول في الوقت نفسه تصريف بعضاً من التشبع الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية منها، هذا التراجع قد يمنح الزوج مساحة لالتقاط أنفاسه قبل استئناف محاولات الصعود من جديد.

يأتي هذا ولا يزال الزوج يتحرك تحت ضغط إيجابي ناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعزز من فرص تعافيه، بالإضافة إلى بقائه تحت سيطرة موجة فرعية صاعدة بدرجة ميل قوية، وهو ما يعكس استمرار قوة هذا المسار الإيجابي على المدى القريب.

أداء توصيات VIP من موقع توصيات للأسبوع 15-19 سبتمبر 2025

موقع توصيات Tawsiyat.com – توصيات تداول عالية الدقة. اشترك الآن في باقات احترافية مدروسة بعناية على أهم الأسواق العالمية، واستلم التوصيات مباشرة عبر تيليجرام من فريق متخصص:

توصيات VIP (تشمل الذهب، النفط، الفوركس، البيتكوين، الإيثيريوم، المؤشرات) ابتداءً من 179 يورو/شهريًا اشترك عبر تيليجرام

للاطّلاع على نتائج الأداء الكاملة لهذا الأسبوع (15-19 سبتمبر 2025): تقرير الأداء الكامل