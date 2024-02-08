الامارات | الوحدة الأكثر ظهوراً في نصف نهائي كأس «الرابطة».. والعين والوصل متساويان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ترفع مجموعة من الإحصاءات الجماعية والفردية للفرق الأربعة المتأهلة إلى الدور نصف النهائي لكأس رابطة المحترفين (كأس مصرف أبوظبي الإسلامي) لكرة القدم من درجة سخونة اللقاءات التي ستقام غداً، حينما يستقبل اتحاد كلباء ضيفه العين، فيما يحتضن استاد زعبيل قمة الوصل والوحدة.

ويعد الوحدة أكثر الفرق وصولاً إلى المربع الذهبي من بين الفرق المشاركة في «المربع الذهبي» حالياً، إذ يظهر للمرة التاسعة، يليه كل من العين والوصل اللذين يسجلان حضورهما السابع، بينما يظهر فريق اتحاد كلباء في الدور نصف النهائي للمرة الثانية.

وفي الوقت الذي يمتلك فيه بعض الفرق أرقاماً قياسية، إلا أن الحظوظ على الورق تبدو متساوية، إذ يبقى الملعب هو الفيصل في حسم نتيجة أي مباراة.

«الإمارات اليوم» ترصد أبرز الأرقام التاريخية لأطراف المربع الذهبي الذي أقيم في بعض النسخ السابقة من مباراة واحدة قبل اعتماد نظام الذهاب والإياب.

اتحاد كلباء x العين

وفقاً للموقع الإلكتروني لرابطة دوري المحترفين، فإن فريق العين سيظهر في نصف النهائي للمرة السابعة في تاريخه، والثالثة على التوالي، وقد نجح في الوصول إلى المباراة النهائية في أربع نسخ، إذ حقق اللقب في 2009 و2021، وخسر مرتين في 2011 و2022.

وعلى صعيد الأرقام الفردية، فقد أسهم المغربي، سفيان رحيمي، في نصف أهداف فريق العين الـ16 الأخيرة بكأس مصرف أبوظبي الإسلامي بتسجيله أربعة أهداف وصناعة مثلها.

بدوره، سيظهر اتحاد كلباء في نصف النهائي للمرة الثانية في تاريخه عقب موسم 2021، الذي كان قد واجه فيه النصر، وفاز ذهاباً في استاد آل مكتوم 2-1، وخسر إياباً في ملعبه بالنتيجة

ذاتها، واحتكم الفريقان لركلات الترجيح التي ابتسمت لـ«العميد».

وبالنسبة لإحصاءات اللاعبين، فقد سجّل ثنائي اتحاد كلباء، دانييل بيسا ولياندرو سباداسيو، ستة من أصل 11 هدفاً أحرزها الفريق، بواقع ثلاثة أهداف لكل منهما، في حين سجّل فومبيرجر هدفين، وهدف لكل من حبيب الفردان ومهدي قائدي وفيليب كيش.

وفي تاريخ المواجهات المباشرة بين الفريقين، سيكون لقاء الغد هو الرابع بين الطرفين في المسابقة، ويتساوى الفريقان في الفوز بواقع مباراة لكل فريق، والتعادل في أخرى، كما يتساويان في عدد الأهداف المحرزة بأربعة أهداف لكل منهما.

الوصل x الوحدة

سيظهر فريق الوصل في «المربع الذهبي» للمرة السابعة في تاريخه، إلا أنه نجح في عبور نصف النهائي مرة واحدة في نسخة 2018 بتعادله سلباً مع شباب الأهلي ذهاباً، والفوز إياباً في استاد زعبيل 3-2، لكنه خسر اللقب لمصلحة فريق الوحدة بنتيجة 1-2، وهو ما يجعل من لقاء الغد بمثابة فرصة لرد الاعتبار.

ويمتلك الوصل سجلاً جيداً على استاد زعبيل، ففي آخر 15 مباراة على أرضه في المسابقة فاز في 10 مباريات، وخسر خمساً، ونجح في الخروج بشباك نظيفة في ثماني مباريات.

في المقابل، يتفوق فريق الوحدة على جميع فرق الدور نصف النهائي في عدد مرات وصوله إلى «المربع الذهبي»، إذ إنها المرة التاسعة التي يصل فيها «العنابي» إلى هذا الدور، وقد خاض خلال هذا الدور 12 مباراة، فاز في خمس مباريات، وتعادل في مباراة، وخسر في ست.

ومن بين المرات الثماني السابقة، استطاع «العنابي» أن يبلغ النهائي أربع مرات، إذ حقق لقب البطولة مرتين في 2016 و2018، بينما خسر النهائي مرتين في 2009 و2019. وفي تاريخ المواجهات المباشرة بين الطرفين في البطولة نفسها، فقد التقيا 10 مرات في المجمل (فاز الوصل خمس مرات، مقابل الفوز أربع مرات للوحدة، وتعادل واحد)، ويتفوّق الوصل تهديفياً على ضيفه الوحدة بتسجيله لـ14 هدفاً مقابل 13 للوحدة.