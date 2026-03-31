تنديد دولي بمنع إسرائيل بطريرك القدس دخول كنيسة القيامة

القاهرة - كتب محمد نسيم - تتصاعد حدة الانتقادات الدولية تجاه السلطات الإسرائيلية عقب إجراءات أمنية مشددة حالت دون وصول الشخصيات الدينية المسيحية إلى أقدس المواقع في القدس . فقد أثار منع الكاردينال "بييرباتيستا بيتسابالا" من دخول كنيسة القيامة لإحياء مراسم "أحد الشعانين" موجة من الردود الدبلوماسية الغاضبة، حيث اعتبرت عواصم كبرى هذه الخطوة مساساً بحرية العبادة وتعدياً على التقاليد التاريخية الراسخة في المدينة المقدسة، وسط تحذيرات من تقويض "الوضع القائم" للأماكن المقدسة.

وقال الرئيس البولندي كارول نافروتسكي، إن منع الشرطة الإسرائيلية بطريرك القدس للاتين الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا، من دخول كنيسة القيامة، للاحتفال بقداس "أحد الشعانين"، مؤشر على عدم احترام تل أبيب للتقاليد والثقافة المسيحية.

وأعرب نافروتسكي في تدوينة، الأحد، على منصة شركة "إكس" الأمريكية، عن دعمه للبطريرك بيتسابالا ولجميع المسيحيين.

وقال إن "تصرفات الشرطة الإسرائيلية تمثل تعبيرا عن عدم الاحترام للتقاليد والثقافة المسيحية".

وفي وقت سابق الأحد، منعت الشرطة الإسرائيلية بطريرك القدس للاتين، إلى جانب حارس الأراضي المقدسة (في الكنيسة الكاثوليكية) الأب فرانشيسكو إيلبو، من دخول كنيسة القيامة بالقدس، للاحتفال بقداس أحد الشعانين".

بدوره انتقد السفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، الأحد، منع السلطات الإسرائيلية بطريرك اللاتين في القدس، الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا، من دخول كنيسة القيامة، واصفًا الخطوة بأنها "تجاوز مؤسف يصعب تبريره".

وقال هاكابي، في تدوينة عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، إن الشرطة الإسرائيلية منعت البطريرك وثلاثة كهنة آخرين من دخول الكنيسة لتقديم بركة دينية، رغم التزامهم بالتعليمات الإسرائيلية التي تقيد التجمعات بـ50 شخصًا كحد أقصى، مشيرًا إلى أن عددهم كان "أقل بكثير" من هذا الحد.

وانتقد السفير الأمريكي تبرير السلطات الإسرائيلية القرار بـ"دواعٍ أمنية"، في وقت التزمت فيه دور العبادة في القدس، بما فيها الكنائس والمعابد والمساجد، بقيود التجمعات المحددة.

وأضاف أن منع البطريرك من إقامة مراسم خاصة داخل الكنيسة في "أحد الشعانين" يعد "تجاوزًا مؤسفًا يصعب فهمه أو تبريره"، لافتًا إلى أن إسرائيل أبدت استعدادها للعمل مع البطريرك لإيجاد آلية آمنة لإقامة فعاليات "أسبوع الآلام".

من جهته أدان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأحد، منع الشرطة الإسرائيلية بطريرك القدس للاتين الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا، من دخول كنيسة القيامة، للاحتفال بقداس "أحد الشعانين"، واعتبر ذلك الإجراء "مقلقا".

وقال ماكرون في بيان على منصة شركة "إكس" الأمريكية: "أعرب عن كامل دعمي للبطريرك اللاتيني في القدس وللمسيحيين في الأرض المقدسة، الذين مُنعوا من إقامة قداس أحد الشعانين في كنيسة القيامة".

وقال: "هذا القرار الصادر عن الشرطة الإسرائيلية، يأتي في سياق التزايد المقلق للانتهاكات التي تطال الوضع القائم للأماكن المقدسة في القدس".

