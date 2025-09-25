سعر البلاتين يلتقط أنفاسه– توقعات اليوم 25-9-2025

فعّل سعر البلاتين بتداولات يوم أمس محاولات جني الأرباح متأثرا بثباته دون الحاجز المستقر عند 1480.00$ ليضطر للهبوط بشكل مؤقت نحو 1445.00$ وليحافظ بذلك على ثباته الإيجابي فوق الدعم الإضافي المستقر عند 1440.00$.

استمرار تذبذب السعر فوق الدعم الحالي وبمحاولة تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي, سيزيد ذلك من فرص تحقيقه لاختراق الحاجز المذكور سابقا ليؤكد انتقاله لمرحلة إيجابية جديدة وليبدأ بتسجيل مكاسب إضافية باندفاعه نحو 1515.00$ و1543.00$ على التوالي.

نطاق التداول المتوقع ما بين 1460.00$ و 1515.00$

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع