سعر النحاس يحقق الأهداف -توقعات اليوم 25-9-2025

نجح سعر النحاس بالتخلص من سيطرة الميل الجانبي المؤقت مستغلا استمرار تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم الإيجابي لنلاحظ تشكيله لاندفاع صاعد قوي محققا بذلك المكاسب الأولية المقترحة سابقا بوصوله نحو 4.8100$.

يحتاج السعر لتقديم إغلاق إيجابي إضافي فوق مستوى 4.7500$ ليمكنه ذلك من تشكيل موجات صاعدة إضافية لنتوقع اندفاعه نحو 4.9500$ وصولا للهدف التالي المتمركز عند 5.3100$.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 4.6900$ و 4.9500$

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع