شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الوطني السويسري يُثبت أسعار الفائدة دون أي تغيير والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •توقف صعود الدولار الأمريكي في سوق الصرف الأجنبي

•الوطني السويسري يستعد للإبقاء على أسعار الفائدة دون أي تغيير



ارتفع الفرنك السويسري بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية، ليستأنف مكاسبه مقابل الدولار الأمريكي، مستفيدًا من توقف صعود العملة الأمريكية قبيل صدور بيانات اقتصادية هامة من الولايات المتحدة.



يظل ارتفاع الفرنك ضمن نطاق محدود، مع عزوف المستثمرون عن بناء مراكز كبيرة، قبيل صدور قرارات السياسة النقدية للبنك المركزي السويسري، حيث من المتوقع الإبقاء على أسعار الفائدة السويسرية دون أي تغيير يذكر.



نظرة سعرية

•سعر صرف الفرنك السويسري اليوم:تراجع الدولار الأمريكي مقابل الفرنك السويسري بنسبة 0.1% إلى (0.7938) ، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند (0.7947)، وسجل أعلى مستوى عند (0.7951).



•أنهي الفرنك تعاملات الأربعاء منخفضًا بحوالي 0.5% مقابل الدولار ،في أول خسارة في غضون الثلاثة أيام الأخيرة ،بسبب تعليقات حِذرة لبعض صانعي السياسة النقدية في مجلس الاحتياطي الفيدرالي.



الدولار الأمريكي

تراجع مؤشر الدولار يوم الخميس بنسبة 0.1%،ليتخلي عن أعلى مستوى في أسبوعين عند 97.92 نقطة ،عاكسًا توقف صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.



بخلاف عمليات التصحيح وجني الأرباح، تتراجع مستويات الدولار الأمريكي قبيل صدور بيانات اقتصادية هامة من الولايات المتحدة، عن النمو الاقتصادي خلال الربع الثاني وعن طلبات إعانة البطالة الأسبوعية.



ستوفر تلك البيانات أدلة قوية حول احتمالات استمرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المتبقية من هذا العام، خاصة بعد التعليقات الحِذرة من أعضاء الاحتياطي الفيدرالي حول مسار تخفيف السياسة النقدية.



البنك الوطني السويسري

يختتم البنك الوطني السويسري"البنك المركزي" اجتماعه الدوري لمناقشة السياسة النقدية الملائمة لتطورات الاقتصاد السويسري ،حيث من المتوقع الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير يذكر عند نطاق 0.00%.



وبهذا القرار المنتظر ،يتوقف البنك الوطني السويسري عن مواصلة مسار التيسير النقدي الذي بدأه في سبتمبر 2023 واستمر حتى اجتماعه الأخير في يونيو الماضي، ويأتي هذا التوقف في ظل تصاعد الضغوط التضخمية، ولا سيما تلك المرتبطة بعوامل التضخم الخارجي.



يصدر قرار الفائدة السويسرية بحلول الساعة 08:30 بتوقيت جرينتش ،ويتحدث محافظ البنك المركزي السويسري وبعض الأعضاء في مؤتمر صحفي بحلول الساعة 09:00 بتوقيت جرينتش.



توقعات حول أداء الفرنك السويسري

نتوقع هنا فى موقع "أف اكس نيوز تودي" استمرار صعود مستويات الفرنك مقابل الدولار الأمريكي ،إذا جاءت تعليقات وتوقعات البنك المركزي السويسري أكثر عدوانية عما هو متوقعًا في الأسواق.



نظرة فنية

سعر الدولار مقابل الفرنك يتحرك ضمن موجة تصحيحية صاعدة قوية – توقعات اليوم – 25-09-2025