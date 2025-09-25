الاقتصاد

تحديث توقع سعر الذهب اليوم 25-09-2025

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-09-25 05:21AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

عاد سعر المؤشر لتقديم تداولات جانبية ضعيفة بانحصاره مؤخرا ضمن مستوى ضيق متأثرا باستمرار تعارض إيجابية مؤشر ستوكاستيك أمام تمركز محور المتوسط المتحرك 55 قرب المقاومة المتمثلة بمستوى 98.80.

 

قد ينجح السعر حاليا بتشكيله لبعض الموجات التصحيحية الإيجابية إلا أن ثباته العام دون المقاومة المذكورة سابقا يدعونا لانتظار تفعيله للهجوم السلبي بتسلله أولا نحو 96.80 ومن ثم ليهبط مباشرة نحو 96.15 ليشكل بدوره الهدف الرئيسي الأول للمسار الهابط.

 

نطاق التداولات المتوقع لهذا اليوم ما بين 96.85 و 97.60

 

توقعات السعر لهذا اليوم: متذبذب ضمن المسار المنخفض

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

