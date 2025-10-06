- 1/2
شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث مسائي لسعر الذهب اليوم 06-10-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2025-10-06 11:41AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
ارتفع سعر عملة فلو FLOW /USD (FLOWUSDT) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير، مستفيداً من الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعزز من استقرار هذا المسار الإيجابي، خاصة ونلاحظ وسط ذلك بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع بيعي.
لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر العملة خلال تداولاته اللحظية القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 0.368، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 0.393.
الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة: صاعد