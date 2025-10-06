تحديث مسائي لسعر الذهب اليوم 06-10-2025

ارتفع سعر عملة فلو FLOW /USD (FLOWUSDT) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير، مستفيداً من الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعزز من استقرار هذا المسار الإيجابي، خاصة ونلاحظ وسط ذلك بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع بيعي.

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر العملة خلال تداولاته اللحظية القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 0.368، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 0.393.

الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة: صاعد