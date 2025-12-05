اخبار العالم

الولايات المتحدة تعلق بعض عقوباتها على شركة نفط روسية

0 نشر
0 تبليغ

الولايات المتحدة تعلق بعض عقوباتها على شركة نفط روسية

ابوظبي - سيف اليزيد - مددت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الخميس، تفويض محطات الوقود التي تحمل العلامة التجارية لشركة "لوك أويل" الروسية للنفط خارج روسيا لمواصلة العمل، مع تعليق بعض العقوبات المفروضة على عملاق الطاقة الروسي.
تسمح هذه الخطوة فعليًا لمحطات الوقود، التي تحمل علامة "لوك أويل" التجارية في دول مثل الولايات المتحدة بمواصلة خدمة العملاء.
وأعلنت وزارة الخزانة أنها مددت التفويض "لتخفيف الضرر الذي يلحق بالمستهلكين والموردين الذين يسعون إلى الدخول في معاملات عادية" مع محطات خدمة التجزئة التي تشمل كيانات "لوك أويل".
يُعلق القرار جزئيًا الإجراءات التي قررها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في أكتوبر الماضي. 
وفرض ترامب عقوبات على شركتي النفط الروسيتين العملاقتين "لوك أويل" و"روسنفت"، دخلت حيز التنفيذ في 21 نوفمبر الماضي. 

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا