رئيس الدولة: الإمارات محصنة بأبنائها

ابوظبي - سيف اليزيد - أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أن الإمارات محصنة بأبنائها الذين يجتمعون على حبها والوفاء لها.

وقال صاحب السمو رئيس الدولة، في منشور على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي «سعدت اليوم بحضور مسيرة الاتحاد بمناسبة عيد الاتحاد الرابع والخمسين».

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: «دولة الإمارات محصنة بأبنائها الذين يجتمعون على حبها والوفاء لها والتسابق لخدمتها ورفع رايتها، وبهذه الروح الوطنية الصادقة نثق بأن بلادنا دائماً بخير وفي خير وعزة، وإن شاء الله تعالى القادم أفضل وأجمل».

