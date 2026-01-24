العملة الرقمية HYPE ترتد بنسبة 11% بعد هبوط حاد وسعر البيتكوين يتداول دون 90 ألف دولار

استقر سعر البيتكوين نسبيا بعد أيام من التقلب المرتبط بتطورات التوتر بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، في الوقت الحالي لا يزال سعر العملة يتداول دون 90 ألف دولار.

في المقابل، سجلت عدة عملات بديلة مكاسب ملحوظة خلال 24 ساعة، أبرزها العملة الرقمية Hyperliquid (HYPE) التي ارتفعت بنحو 11% بعد أسبوع من التراجع.

كانت عملة البيتكوين تتداول فوق 95 ألف دولار نهاية الأسبوع الماضي، قبل أن يزداد الضغط مع تصاعد الخلاف حول “غرينلاند” وتهديد التعريفات الجمركية، ما أدى إلى هبوطها مع افتتاح الأسواق الآسيوية والعقود الآجلة بداية الأسبوع.

انخفض سعر البيتكوين إلى 92 ألف ثم فقد دعم 90 ألف وتراجع إلى قاع قرب 87,200 دولار يوم الأربعاء.

وبعد تصريحات في قمة “دافوس” أشارت إلى عدم استخدام القوة، تحرك السعر سريعا فوق 90 ألف ثم عاد للتذبذب بين 88 و90 ألف دولار.

وفي نهاية المطاف، فشل سعر البيتكوين في اختراق 91 ألف يوم الجمعة وعاد ليستقر مجددا تحت 90 ألف، مع قيمة سوقية تقل عن 1.8 تريليون دولار وهيمنة تقارب 57.5%.

في سوق العملات الرقمية البديلة، ما يزال سعر الايثيريوم دون 3000 دولار رغم ارتفاع طفيف، بينما بقيت XRP تحت 2.00 دولار وBNB دون 900.

وبرزت المكاسب بشكل جلي في XMR وCC وWLFI.

أما HYPE فكانت الأفضل أداء اليوم بصعودها إلى نحو 23 دولار، رغم أنها لا تزال منخفضة أسبوعيا بأكثر من 7%.

وسجلت عملة RIVER قفزة يومية بنحو 32% لتدخل قائمة أكبر 100 عملة، كما ارتفعت MYX بنحو 12%.

بشكل عام، حافظت القيمة السوقية لسوق الكريبتو على مستوى 3.1 تريليون دولار مع استقرار حذر قبل أي مستجدات جديدة.

