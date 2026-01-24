“سرّ وقدر” في شهر رمضان… آخر بصمة دراميّة للرّاحل فادي إبراهيم

دبي - فريق التحرير: أعلن المنتج اللبنانيّ إيلي معلوف عن عرض المسلسل اللبنانيّ “سرّ وقدر” خلال شهر رمضان القادم على شاشة الـ LBCI بعد فترة طويلة من التّأجيل.

بهذه المناسبة، نشر “معلوف”، الاعلان الترويجي للعمل عبر حسابه على إنستغرام معلّقًا: “سر وقدر خلال شهر رمضان المبارك”.

كذلك بدأت قناة LBCI بعرض الاعلانات الخاصة بالمسلسل استعدادًا لعرضه في رمضان القادم.

هذا المسلسل من كتابة الكاتبة والممثّلة اللبنانيّة فيفيان أنطونيوس وإخراج كارولين ميلان وإنتاج شركة “فينيكس بكتشرز”. وهو آخر عمل شارك فيه الممثّل الرّاحل فادي إبراهيم قبل رحيله بعد صراع مع المرض.

وفي لقاء سابق مع موقع “الخليج 365”، كشفت أنطونيوس” تفاصيل عن العمل، أبطاله وأسباب تأجيل عرضه، إذ أوضحت أنّ المسلسل يحمل طابعًا اجتماعيًّا يعكس قصصًا قد تحدث في مجتمعنا وهو من بطولة الرّاحل فادي إبراهيم وبيتر سمعان، رهف عبد الله، وفاء طربيه، كاتيا كعدي، ناتالي حموي إضافةً إلى أسماء لامعة أخرى.

وعن سبب تأجيل عرضه لفترة طويلة، أكّدت أنّ توقيت عرض أيّ عمل دراميّ تحدّده سياسة المحطّة العارضة، مؤكّدةً أنّ العمل النّاجح يثبت نفسه مهما كانت الظّروف الخارجيّة.”

كما أشارت فيفيان، إلى أنّ نجاحاتها مع إيلي معلوف ليست جديدة، فقد تعاونت معه سابقًا في مسلسلَي “إلى يارا” و”شوارع الذّل”. ووجّهت التّحيّة له ولشركة الإنتاج الّتي أنجزت العمل في ظروف اقتصاديّة صعبة.

وتحدّثت بأسى عن مشاركة فادي إبراهيم في العمل، مؤكّدة أنّ هذا المسلسل كان آخر ظهور له، وأضافت أنّه كان يعاني التّعب أثناء التّصوير، لكنّه بقي ملتزمًا ومحترفًا. ومن المؤسف أنّ “سرّ وقدر” هو آخر مسلسل له، لكنّه سيبقى حاضرًا في ذاكرة اللبنانيّين كممثّل لا يتكرّر.”

وعن توقّعاتها لنجاح المسلسل، أكّدت أنّها لا تضع رهانات مسبقة، فالجمهور هو الحكم الأوّل والأخير.