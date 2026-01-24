- 1/2
- 2/2
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو للفنان الشاب مأمون سوار الدهب, أثار ضجة إسفيرية غير مسبوقة وحظي بتفاعل واسع.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الفيديو تم تصويره بعد يوم واحد من زواج طليقة الفنان “هند”, من رجل أعمال في حفل أقيم بالقاهرة.
ووفقاً لما أظهر الفيديو, فإن سوار الدهب, ظهر يدندن بين أصدقائه بأغنية فسرها جمهور مواقع التواصل الاجتماعي على أنها رد من المطرب على زواج طليقته.
وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد دندن مأمون سوار الدهب, بطلع من أغنية “اللهم لا شماتة”, يقول في مطلعها: (أنا زاتي شفت غيرها بنية وااا حلاتها مؤدبة وجميلة ومتابعة لصلاتها اللهم لا شماتة).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الفنان مأمون سوار الدهب يرد على زواج طليقته “هند” بعد ساعات من زواجها الأسطوري بأغنية ساخرة: (أنا زاتي شفت غيرها بنية وااا حلاتها مؤدبة وجميلة ومتابعة لصلاتها اللهم لا شماتة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.