شاهد بالفيديو.. الفنان مأمون سوار الدهب يرد على زواج طليقته “هند” بعد ساعات من زواجها الأسطوري بأغنية ساخرة: (أنا زاتي شفت غيرها بنية وااا حلاتها مؤدبة وجميلة ومتابعة لصلاتها اللهم لا شماتة)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو للفنان الشاب مأمون سوار الدهب, أثار ضجة إسفيرية غير مسبوقة وحظي بتفاعل واسع.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الفيديو تم تصويره بعد يوم واحد من زواج طليقة الفنان “هند”, من رجل أعمال في حفل أقيم بالقاهرة.

ووفقاً لما أظهر الفيديو, فإن سوار الدهب, ظهر يدندن بين أصدقائه بأغنية فسرها جمهور مواقع التواصل الاجتماعي على أنها رد من المطرب على زواج طليقته.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد دندن مأمون سوار الدهب, بطلع من أغنية “اللهم لا شماتة”, يقول في مطلعها: (أنا زاتي شفت غيرها بنية وااا حلاتها مؤدبة وجميلة ومتابعة لصلاتها اللهم لا شماتة).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)