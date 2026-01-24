سخرت الصحفية السودانية, المعروفة عائشة الماجدي, من الحافز الذي قدمه نائب رئيس نادي الهلال, محمد إبراهيم العليقي, لنجم مباراة صن داونز, وصاحب الهدفين عبد الرؤوف يعقوب. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن لقطة متداولة أظهرت العليقي, يقوم بتحفيز روفا, بمبلغ 200 دولار داخل غرفة اللاعبين. وكتبت الماجدي, في تدوينة على حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: (يا السيد العليقي النقطة بتاعتك تعبانة صراحة معقول 200 دولار). وأضافت بحسب ما نقل محرر موقع النيلين: (دي الفنانات بنقطوا ليهم في حفلة جرتق زيها عشرة مرات الهلال دا حاجة عظيمة شديد والشاب دا يستحق بدل 200 دولار يستحق 2000 دولار ويمكن يزيد عشان كدا المرة الجاية النقطة مفروض تٌليق بالهلال). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة.. الصحفية عائشة الماجدي تسخر من “العليقي” بسبب تحفيزه لنجم مباراة صن داونز بــ 200 دولار فقط: (النقطة بتاعتك تعبانة صراحة معقول دي الفنانات بنقطوا ليهم في حفلة جرتق زيها عشرة مرات) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.