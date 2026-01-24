«تريندز» في مهرجان الظفرة للكتاب 2026.. حضور معرفي يربط البحث بالمجتمع

ابوظبي - سيف اليزيد - الاتحاد (أبوظبي)

يواصل مركز «تريندز للبحوث والاستشارات» ترسيخ حضوره الثقافي من خلال مشاركته في مهرجان الظفرة للكتاب 2026، المستمر حتى 25 يناير الجاري، مقدّماً تجربة معرفية تعكس رؤيته في استلهام الموروث الثقافي، وتعزيز الإبداع، وربط البحث العلمي بقضايا المجتمع. وحظي جناح «تريندز» منذ انطلاق المهرجان بزيارات رفيعة المستوى، حيث تفقّده معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، واطّلع على أحدث إصدارات المركز البحثية والاستشرافية، مثمّناً جهوده في ترسيخ ثقافة البحث العلمي والحوار المعرفي. كما زار الجناح سعادة ناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وأشاد بما يقدّمه «تريندز» من إسهامات فكرية وحضوره المؤثر في المشهدين الثقافي المحلي والعالمي. وشهد الجناح أيضاً زيارة سعادة علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، الذي نوّه بالحضور البحثي الفاعل لـ «تريندز» ومشاركته النوعية في الفعاليات الثقافية الوطنية. كما استقبل جناح «تريندز» أعداداً متزايدة من الزوّار والمهتمين، الذين اطّلعوا على أحدث إصدارات المركز البحثية والفكرية والاستشرافية، والتي تتناول طيفاً واسعاً من القضايا الحيوية، من بينها «الاستدامة»، و«التغير المناخي»، و«الفضاء»، و«تمكين الشباب»، و«الإسلام السياسي»، إلى جانب دراسات معمّقة تُسهم في استشراف المستقبل وقراءة تحوّلاته. وفي هذا السياق، أكد الدكتور محمد عبد الله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، أن مشاركة المركز في مهرجان الظفرة للكتاب تأتي بالتوازي مع مشاركات دولية أخرى، من بينها معرض القاهرة الدولي للكتاب والمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، ما يعكس اتساع حضور «تريندز» محلياً ودولياً. وأشار الدكتور العلي إلى أن مهرجان الظفرة للكتاب، يُعد من أبرز المنصات الثقافية في دولة الإمارات، لما يوفره من مساحة فاعلة للتفاعل مع المجتمع ونشر المعرفة، موضحاً أن جناح «تريندز» يتيح للجمهور فرصة الاطلاع على أحدث إنتاجاته البحثية، بما يعزِّز الوعي بالقضايا الإقليمية والعالمية.