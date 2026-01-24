طحنون بن زايد يلتقي الرئيس التنفيذي لشركة Vista Equity Partners

ابوظبي - سيف اليزيد - التقى سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، بروبرت سميث المؤسس ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Vista Equity Partners.

وقال سموّه، عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «التقيت روبرت سميث، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Vista Equity Partners، حيث ناقشنا تبنِّي وكلاء الذكاء الاصطناعي في القطاعات ذات الأهمية، وتسارع تطورات الذكاء الاصطناعي، وانعكاساته المتنامية على مختلف القطاعات. كما تبادلنا وجهات النظر حول دمج الذكاء الاصطناعي في المؤسسات، واستعرضنا الفرص المتاحة للتعاون والشراكات التي تدعم الابتكار وتعزز الاستعداد للمراحل المقبلة».

