انطلاق فعاليات الملتقى العربي الرابع لمكافحة التبغ بمشاركة سبعه ولايات

إنطلقت الجمعة بمباني الصندوق القومي لرعاية الطلاب بولاية البحر الأحمر أعمال ورشة دور المرشدين والاخصائيين النفسيين في مكافحة التبغ والتي ينظمها الإتحاد العربي لمكافحة التبع بالتعاون مع الصندوق القومي لرعاية الطلاب ووزارة الصحة بمشاركة سبع ولايات، حيث تأتي الورشة ضمن أعمال المؤتمر الرابع للإتحاد العربي لمكافحة التبغ الذي يستضيفه السودان بمشاركة عدد من الدول العربية.

وأوضح د. أحمد عبدالله عضو الاتحاد العربي لمكافحة التبغ أن استضافة السودان للمؤتمر الرابع في ظل الظروف التي تمر بها رسالة واضحة حول قدرة السودان على التميز في الإقليم وتحقيق النهضة والحفاظ على صحة الإنسان.

وأكد استمرار التعاون بين الاتحاد العربي والصندوق القومي لدعم الطلاب عبر تنفيذ مشروع سكنات خالية من التدخين، مشيرا إلى ان انعقاد ورشة لمناقشة مكافحة التبغ في ظل ظروف الحرب والنزعات ضمن فعاليات المؤتمر بمشاركة وفود من عدد من الدول العربية وخبراء من منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة الاتحادية، بهدف بحث الأثر الصحي والاقتصادي للتبغ على المجتمعات العربية.

من جانبها أكدت مدير الإدارة العامة للخدمات الطلابية بالصندوق القومي لدعم الطلاب أهمية انعقاد هذه الورشة التي تستهدف المرشديين والاخصائيين النفسيين واشارت إلى استمرار التعاون مع الاتحاد العربي لمكافحة التبع لتنظيم ورش مماثلة بفروع الصندوق بكل ولايات السودان .