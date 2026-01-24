لخصت الناشطة والتيكتوكر السودانية, الشهيرة كوثر عبد الله, أحداث الزواج “الترند” الذي أشعل مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الحسناء هند عوض, طليقة الفنان مأمون سوار الدهب, كانت قد أبهرت الجمهور بزواجها الأسطوري من رجل أعمال السوداني. التيكتوكر الشهيرة باسم “ماما كوكي”, لخصت تفاصيل الزواج وردة فعل الفنان بعد زواج طليقته عبر مقطع فيديو على حسابها كتبت عليه: (غرز شديدة). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. التيكتوكر الشهيرة “ماما كوكي” تلخص أحداث زواج طليقة مأمون سوار الدهب الحسناء وردة فعل الفنان (غرز شديدة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.