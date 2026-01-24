شاهد.. طليقة رجل الأعمال “هشام” عريس الحسناء “هند” تفاجئ الجميع وتظهر بصور وتدوينة مثيرة عقب حفل الزواج الأسطوري والجنس اللطيف يسخر: (عاد قولوا كر)

- 1/2
فاجأت طليقة رجل الأعمال السوداني, “هشام”, جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بتدوينة مثيرة نشرتها على حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن رجل الأعمال هشام, كان قد تزوج من الحسناء “هند”, طليقة الفنان مأمون سوار الدهب.
ونشرت إلهام, صور لزوجها السابق مع أبنائه وكتبت عليها: (هشام ابو اولادي وسندهم في الحياة ربنا يسعدك زي مامدخل السعاده في حياتنا طول عمرك ابو وسند وصاحب ليهم ربنا مايحرمكم من بعض الف الف الف مبروك نتمني ليك حياة زوجية سعيدة).
ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد قابل جمهور مواقع التواصل الاجتماعي تدوينة طليقة هشام, بتفاعل كبير وإشادات واسعة من صديقاتها أبرزها (فعلاً النهايات أخلاق وربنا يسعدك انتي كمان), بينما سخر الجنس اللطيف بتعليقات ساخرة على شاكلة: (عاد قولوا كر).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
