شاهد بالصورة.. شيخ الأمين يدعم حواره الفنان مأمون سوار الدهب بعد زواج طليقته الحسناء “هند”: (الذهب دهب)

أثارت الصفحة الرسمية للشيخ الشهير الأمين عمر الأمين, ضجة إسفيرية واسعة بصورة تم نشرها أمس الجمعهة, وحظيت بتفاعل منقطع النظير. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد قامت صفحة شيخ الأمين, على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, بنشر صورة تجمع الشيخ بحواره البارز مأمون سوار الدهب. وكتب أدمن الصفحة على الصورة: (الذهب دهب), وهو ما فسر المتابعون على أنه دعم من الشيخ لحواره بعد زواج طليقته الحسناء “هند” من رجل أعمال في حفل زواج أسطوري أقيم بالقاهرة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

