شاهد بالصورة.. في أول ردة فعل بعد زواج طليقته “هند”.. الفنان مأمون سوار الدهب: (الحمدلله الذي أذهب عني الأذى وعافاني)

فاجأ المطرب الشاب مأمون سوار الدهب, جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بتدوينة مثيرة كتبها بعد ساعات من انتشار صور زواج طليقته هند عوض. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد كتب المطرب الشاب على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: (الحمدلله الذي أذهب عني الأذى وعافاني). سوار الدهب, وبعد تعرضه لحملة انتقادات عنيفة داخل التعليقات, أكد أنه لم يقصد بالتدوينة طليقته وأم طفلته “هند” متمنياً لها السعادة في حياتها. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

