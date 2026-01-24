أستراليا المفتوحة: فافرينكا يودع ملبورن

الرياص - اسماء السيد - ملبورن : وضع المخضرم السويسري ستان فافرينكا، الذي سيعتزل في نهاية الموسم، حدا لمسيرته في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، بعدما خسر السبت أمام الأميركي تايلور فريتس 7 6 (7/5)، 2 6، 6 4، 6 4 في الدور الثالث.

وقال فافرينكا، المصنف ثالثا عالميا سابقا والمشارك في ملبورن في المركز 139: "كان تايلور الأفضل اليوم، لا نقاش في ذلك"، وذلك قبل مغادرته ملعب جون كاين حيث وقف الجمهور بالكامل دعما له.

من جهته، قال فريتس المصنف التاسع عالميا "لا يمكنني أن ألوم أحدا على مساندة ستان. ما فعله في مسيرته مذهل، ولا أملك تجاهه سوى الإعجاب".

وفي سن الأربعين، حقق السويسري في ملبورن أفضل مسار له في البطولات الكبرى منذ فلاشينغ ميدوز 2023، حين فشل كذلك في بلوغ ثمن النهائي.

ويُعد فافرينكا، إلى جانب الاسكتلندي أندي موراي، اللاعب الوحيد الذي توّج بثلاثة ألقاب كبرى خلال حقبة هيمنة الثلاثي فيدرر نادال ديوكوفيتش، ومنها لقبه الأول في أستراليا عام 2014، ثم رولان غاروس 2015، وفلاشينغ ميدوز 2016.

ومثلما وعد، قاتل فافرينكا بضراوة أمام فريتس، فدفعه إلى شوط فاصل في المجموعة الأولى قبل أن يحسم الثانية لصالحه. لكن الأمور ازدادت صعوبة بدنيا لاحقا، في يوم شهد حرارة مرتفعة أدت إلى تفعيل بروتوكول حماية اللاعبين وتعليق المباريات خمس ساعات على الملاعب غير المزودة بأسقف.

وأقيمت المباراة تحت سقف ملعب جون كاين أرينا لكن بدرجات حرارة مرتفعة. وبعد خسارة المجموعة الثالثة، طلب فافرينكا وقتا طبيا للعلاج خارج الملعب، دون أن يساعده ذلك على تغيير مسار المواجهة.

عقب نهاية اللقاء، انضم مدير البطولة كريغ تايلي إلى فافرينكا على أرض الملعب. وشاهدا معا مقطع فيديو قصيرا على الشاشات العملاقة يستعرض عشرين عاما من مشاركاته في أستراليا المفتوحة، قبل أن يُلقي اللاعب كلمته.

وقال: "عادة لا يتحدث الخاسر على الملعب إلا في النهائي، لذا سأكون مختصرا"، شاكرا تايلي على منحه بطاقة دعوة ليتمكن من توديع ملبورن.

ثم توجّه إلى الجمهور قائلا "كانت مباراتي الأخيرة هنا كلاعب. عشت الكثير من اللحظات العاطفية خلال عشرين عاما، ومنها لقبي الكبير الأول…".

وأضاف: "أنا حزين للرحيل، لكن الرحلة كانت طويلة".