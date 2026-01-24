تكنولوجيا: تطبيق Google Photos يقدّم أدوات متقدمة لتحويلك إلى نجم الميمات الرقمية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أضاف تطبيق Google Photos مؤخرًا ميزة جديدة قد تصبح من أنجح الإضافات له منذ فترة طويلة، إذ تتيح لك الآن إنشاء ميمات تكون فيها نجم المحتوى بنفسك.

تعمل الميزة، المسماة Me Meme، عبر الذكاء الاصطناعي التوليدي لتقديم ميمات مضحكة وشخصية اعتمادًا على قوالب جاهزة. ويمكنك استخدام معرض القوالب الخاص بالتطبيق، أو رفع أي ميم ترغب في استخدامه كقالب، مع ضرورة وجود صورة لك.

لاستخدام الميزة، افتح تطبيق Google Photos، واضغط على خيار Create أسفل الشاشة، ثم اختر Me Meme. بعد ذلك، حدد القالب المطلوب، واضغط Add photo لاختيار صورتك، ثم اضغط Generate لإنشاء الميم. وبعد إنشائه، يمكنك حفظ الميم، أو إعادة إنشائه، أو مشاركته مباشرة.

تجدر الإشارة إلى أن الميزة متاحة حاليًا فقط في الولايات المتحدة.

المصدر