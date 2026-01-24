أن بي ايه: الفرنسي سار يرسخ مكانته مع واشنطن

الرياص - اسماء السيد - واشنطن (الولايات المتحدة) : يكتسب الفرنسي أليكس سار مكانة متزايدة على ملاعب دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (أن بي ايه). يفرض اللاعب البالغ 20 عاما نفسه دفاعيا ويزداد ثقة في واشنطن، حيث أصبح ركيزة أساسية في صفوف ويزاردز.

وقال سار لوكالة فرانس برس نهاية كانون الأول/ديسمبر، إنه يشعر "كأني في بيتي" مع ويزاردز "أشعر بأنني بخير، وأكسب خبرة. أعتقد أنني أحاول اللعب بشكل أكثر شراسة".

وبات لاعب الارتكاز البالغ طوله 2.13 م عنصرا لا غنى عنه في الفريق بفضل صلابته الدفاعية وتأثيره الواضح تحت السلة. وتُظهر أرقامه ذلك: معدل 17.2 نقطة في المباراة (مقابل 13 الموسم الماضي)، و7.4 متابعات (مقابل 6.5)، و2.1 صدتين، ما يضعه بين أبرز لاعبي الدوري.

أشاد مدربه براين كيف بتطوره قائلا "لقد تحسّن في كل الجوانب. قدرته على الضغط هجوميا، دفاعه، حمايته للسلة، وتمريراته… وما زال يتطور، لذلك لن أضع له حدودا!".

هذا التقدّم ثمرة عمل يومي. ويقول زميله أنتوني غيل مبتسما "عليكم رؤيته في صالة التدريب! تطوره مذهل، من الرائع مشاهدته، إنه واثق جدا في الملعب".

"العطش"

الثقة تحديدا هي ما دفع باللاعب الذي اختير في المركز الثاني في درافت اللاعبي الجدد لعام 2024 إلى الانطلاق بقوة.

فبعدما كان اللاعب الدولي الفرنسي خجولا أحيانا في موسمه الأول، يتردد في التسديد، ويحني كتفيه عند الإخفاق، بات اليوم لاعبا مقاتلا.

وقال زميله جاستن شامبانيي بعد مباراة أمام دنفر ناغتس (خسارة 107 97): "أصبح أكثر قوة بدنيا. يهاجم السلة، لا يخشى توجيه التعليمات، ويتعامل مع كل مباراة كتحدّ".

وأضاف "لقد حقق قفزة كبيرة، وهو الآن يحاول تحمّل دوره كأحد أفضل لاعبي أن بي ايه".

وبينما تُقارن موهبته أحيانا بموهبة مواطنه فيكتور ويمبانياما، لا يتردد مشجعو واشنطن في الإشادة به. ويقول المشجع جوني كوتفرت، بين الجدية والسخرية "أعتقد أن أليكس أفضل!".

وتحت جدائله يظهر الرقم 20 على قميصه الأحمر والأزرق، الذي يرتديه بفخر "أحب قدرته على فتح الملعب هجوميا ودفاعه الرهيب. إنه أكثر ثقة من قبل. إنه حاضر، قوي، ومتعطش".

هل يساعده تراي يونغ؟

يأتي هذه الصعود في وقت يعاني فيه ويزاردز، القابع في المركز قبل الأخير في المنطقة الشرقية (10 انتصارات مقابل 33 هزيمة).

لكن وصول النجم تراي يونغ، القادم من أتلانتا هوكس بناء على طلبه هذا الشتاء، قد يساهم في بناء تشكيلة أكثر تنافسية. ولم يبدأ يونغ اللعب بعد بسبب الإصابة.

ويُعد يونغ (27 عاما) وأحد أفضل صانعي اللعب في الدوري، عنصرا قد يشكّل ثنائيا خطيرا مع سار.

ويقول زميله السويسري كيشون جورج "إنه لاعب رائع ولديه قراءة ممتازة للعبة… أعتقد أنه سيساعد أليكس كثيرا".

أما المدرب كيف فيرى أن سار سيواصل "الصعود بقوة" في النصف الثاني من الموسم.