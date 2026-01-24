جامعة العين ترسّخ ريادتها الأكاديمية والمؤسسية خلال عام 2025

ابوظبي - سيف اليزيد - عزَّزت جامعة العين، خلال عام 2025، مسيرتها نحو التميّز والريادة على المستويات الأكاديمية والمؤسسية والمجتمعية، محققةً إنجازات جسَّدت دورها بوصفها مؤسسة تعليم عالٍ فاعلة تدعم مسيرة التنمية المستدامة في دولة الإمارات، وعزّزت من حضورها ومكانتها محلياً ودولياً. واعتمد مجلس أمناء الجامعة، حزمةً من البرامج الأكاديمية الجديدة والمبادرات الاستراتيجية التي شكّلت نقلة نوعية في مسيرة الجامعة التعليمية والتنموية في سنة 2025. ونوّه الدكتور نزيه خداج ملاط، نائب رئيس الجامعة لشؤون الاعتمادات وضمان الجودة في جامعة العين، إلى أبرز منجزات الجامعة التي تضمنت تأسيس كلية طب الأسنان الأولى والوحيدة في إمارة أبوظبي، في خطوة تعكس اهتمام الجامعة بمواءمة متطلبات سوق العمل مع المخرجات الأكاديمية للجامعة، إلى جانب إطلاق كلية التمريض كجزء من توجُّه استراتيجي يهدف إلى دعم وتطوير منظومة التعليم الصحي في الدولة. وقال: إن الجامعة طرحت 17 برنامجاً أكاديمياً جديداً خلال العام الماضي، صُممت لمواكبة متطلبات المستقبل واحتياجات سوق العمل، عبر إعداد كفاءات وطنية مؤهلة وقادرة على الإسهام بفاعلية في مسيرة التنمية، واستضافت عدداً من الفعاليات الوطنية والأكاديمية البارزة، من بينها الملتقى السنوي لأندية التسامح والهوية الوطنية بالجامعات، بالإضافة إلى الزيارات الرسمية التي قامت بها وفود من جامعة العين لمؤسسات تعليمية وحكومية داخل الدولة وخارجها، بما عزَّز الشراكات الاستراتيجية والتكامل المؤسسي. وبلغ إجمالي عدد خريجي جامعة العين منذ تأسيسها عام 2005 نحو 25,042 خريجاً، ينتمون إلى أكثر من 70 جنسية مختلفة، ما يعكس الدور المحوري للجامعة في استقطاب الطلبة من مختلف دول العالم. وعلى صعيد التصنيفات العالمية، أشار الدكتور نزيه خداج ملاط إلى أن جامعة العين صُنّفت ضمن أفضل 500 جامعة عالمياً وفق تصنيف التايمز للجامعات العالمية 2026، وضمن أفضل 600 جامعة عالمياً حسب تصنيف QS العالمي 2026، وجاءت في المرتبة 25 عربياً وفق تصنيف QS للجامعات العربية 2026، والمرتبة 17 عربياً في تصنيف تايمز للجامعات العربية 2026، والمرتبة 15 عربياً وفق التصنيف العربي لاتحاد الجامعات العربية 2025، إضافة إلى تصنيفها ضمن أفضل 100 جامعة عالمياً في تصنيف التايمز لتأثير الجامعات 2025. وسجّلت الجامعة حضوراً فاعلاً في مؤتمر QS للتعليم العالي في آسيا والمحيط الهادئ 2025 في كوريا الجنوبية، إلى جانب مشاركة أكاديمية متميزة وتوقيع اتفاقيات تعاون مثمرة خلال مؤتمر الجامعات العربية والتركية في تونس، مما أسهم في توسيع شبكة الشراكات الدولية وتبادل الخبرات الأكاديمية والبحثية. ونظّمت الجامعة عدداً من المؤتمرات العلمية المتخصصة في مجالات الهندسة والصيدلة والعلوم الطبية، وذلك في إطار دعم البحث العلمي وخدمة المجتمع، إلى جانب إطلاق مبادرات طلابية وثقافية ورياضية نوعية عزّزت من تجربة الطلبة الجامعية. جدير بالذكر أن جامعة العين أسهمت منذ انطلاقها في دعم منظومة التعليم الجامعي في الإمارة، من خلال توفير بيئة أكاديمية متكاملة وبرامج تعليمية معتمدة تلبِّي احتياجات سوق العمل، ودورها في دعم الأولويات الوطنية، وتعزيز مكانة أبوظبي مركزاً إقليمياً للتعليم العالي والبحث العلمي.