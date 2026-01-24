ديوكوفيتش "الصامد" يحقق فوزه الـ400 في البطولات الكبرى

الرياص - اسماء السيد - ملبورن : حطّم الصربي نوفاك ديوكوفيتش المزيد من الأرقام القياسية السبت، مؤكدا أنه لا يزال "صامدا"، بعدما أصبح أول لاعب في التاريخ يحقق 400 انتصار في البطولات الأربع الكبرى للتنس، إثر بلوغه ثمن نهائي بطولة أستراليا المفتوحة.

وتغلب اللاعب البالغ 38 عاما على الهولندي بوتيك فان دي ساندسخولب 6 3، 6 4، 7 6 (7/4) أمام جمهور صاخب في الملعب الرئيس، ليعزز رقمه القياسي في عدد الانتصارات في البطولات الكبرى.

ويليه السويسري روجيه فيدرر (369 فوزا) والأميركية سيرينا وليامس (365).

وكان هذا الفوز أيضا رقم 102 لديوكوفيتش في ملبورن بارك، حيث توّج بعشرة ألقاب، ليعادل فيدرر في عدد الانتصارات الفردية في البطولة.

وينتظر الصربي مواجهة في الدور الرابع أمام التشيكي الواعد ياكوب منشيك أو الأميركي إيثان كوين، اللذين تأخرت مباراتهما بسبب الحرارة المرتفعة.

ويبدو ديوكوفيتش في حالة جيدة وهو يسعى لكسر هيمنة الإيطالي يانيك سينر والإسباني كارلوس ألكاراس في الفترة الأخيرة "ما زلت أحاول الضغط على هؤلاء الشبان. ما زلت هنا… ما زلت صامدا".

تابع ابن بلغراد "بالطبع، ألكاراس وسينر هما أفضل لاعبين في العالم حاليا. إنهما يلعبان على مستوى مختلف عنّا جميعا. لكن عندما تدخل الملعب وتبدأ الكرة بالدوران، تكون لديك دائما فرصة، خصوصا هنا، على الملعب الذي منحني أكثر مما منحني أي ملعب آخر".

وأكد المصنف رابعا عالميا أنه لن يبالغ في التوقعات بعدما وصل إلى نصف نهائي البطولات الأربع العام الماضي دون بلوغ النهائي "في العام الماضي تحمست مبكرا في بعض البطولات الكبرى. كنت ألعب جيدا لكني تعرضت لإصابات في ثلاث بطولات تقريبا".

ورغم أن فان دي ساندسخولب، المصنف 75، فاز على ديوكوفيتش في ثلاث مجموعات في إنديان ويلز العام الماضي، فإنه لم يُظهر هذه المرة أنه قادر على إحداث مفاجأة جديدة.

فقد استعاد ديوكوفيتش تألقه المعهود في المجموعة الأولى، وانتزع الكسر الحاسم في رابع شوط بعد تبادل استمر 26 نقطة. ثم كسر إرسال خصمه في بداية المجموعة الثانية وتقدم 4 2، لكنه بدا غاضبا أحيانا، حتى إنه ضرب الكرة نحو لوحة إعلانية وكاد يصيب ملتقط الكرة، قبل أن يعتذر فورا.

وطلب وقتا طبيا في المجموعة الثالثة لمعالجة قدمه بعد سقوط حين تبادل اللاعبان كسر الإرسال، قبل أن يحسم الصربي المجموعة في شوط فاصل بفضل صلابته الذهنية.

وقال عن السقوط "قبل بضع نقاط كنت على وشك استدعاء المعالج بسبب بثور. ولحسن الحظ سقطت بطريقة جيدة، إذا أمكن وصفها بذلك. كان من الممكن أن تكون الأمور سيئة للغاية".