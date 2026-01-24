انت الان تتابع خبر السوداني يؤكد لطالباني أهمية توحيد الخطاب الوطني تجاه تسارع الأحداث في سوريا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتب السوداني، انه "جرى، خلال اللقاء، بحث الأوضاع العامة في البلاد، واستعراض سير الحوارات السياسية المتعلقة بتشكيل الحكومة وسائر الاستحقاقات الدستورية، بالشكل الذي يضمن تعزيز الاستقرار السياسي واستمرار العمل الحكومي في تحقيق وخدمة مصالح المواطنين".



وتناول اللقاء "تطورات الأوضاع في سوريا، والتأكيد على أهمية توحيد الخطاب الوطني لجميع القوى الوطنية السياسية تجاه تسارع الأحداث هناك، بما يسهم في الحفاظ على أمن العراق، ويعزز موقفه الداعم للاستقرار الإقليمي وحماية مصالحه الوطنية".