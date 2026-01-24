بطولة قطر: الأردني علي علوان ينضم للسيلية (مصدر)

الرياص - اسماء السيد - الدوحة : انضم المهاجم الأردني الدولي علي علوان لفريق السيلية القطري لنهاية الموسم بعقد قابل للتجديد، بحسب ما ذكر مصدر في النادي لوكالة فرانس برس السبت.

وقال المصدر إن علوان (25 عاما) انتظم في تدريبات الفريق بعد انهاء كافة الأمور الإدارية المتعلقة بالعقد المبرم بين الطرفين.

وأضاف أن علوان سيتم قيده في كشوف النادي لدى الاتحاد القطري لكرة القدم، بديلا للمهاجم الجزائري محمد بن يطو الذي تم فسخ عقده مع الفريق بالتراضي.

وسيكون الظهور الأول لعلوان مع السيلية في المباراة المقبلة في الجولة الرابعة عشرة من الدوري القطري المقررة الجمعة أمام الشمال.

وكان علوان قريبا جدا من الانتقال الى ناي الرياض السعودي، بيد أن المفاوضات توقفت في اللحظات الأخيرة، ليدخل السيلية على الخط وينجز الصفقة بعد دفع قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع نادي الكرمة العراقي.

وبرز علوان بشكل لافت مع منتخب بلاده في السنوات الأخيرة، وقدم مستوى لافتا جدا في بطولة كأس العرب في قطر أواخر العام الماضي، وقاد منتخب بلاده لوصافة البطولة التي توج هدافا لها برصيد 6 أهداف.

كما ساهم في بلوغ "النشامى" لنهائيات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا للمرة الأولى في تاريخ المنتخب الأردني.

وسبق لعلوان الذي بدأ مسيرته مع الجزيرة الأردني عام 2018، أن لعب لنادي لفريق الشمال القطري موسم 2023 ثم انتقل الى مواطنه الخور وعاد للشمال معارا في الموسم التالي قبل أن ينتقل الى نادي سيلانغور الماليزي الموسم الماضي ومنه إلى الكرمة العراقي بداية الموسم الحالي.